POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Zwischen dem 27.02.2018, gegen 20:10 Uhr und dem 28.02.2018, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Flughafenstraße, Ecke Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein VW Passat in schwarz, am Heck durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug, beziehungsweise den Fahrer bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, unter der Telefonnummer 06105 / 4006-0

