POL-DA: Mörfelden: Einbrecher im Familienzentrum

Mörfelden-Walldorf (ots) - In die Räume des Familienzentrums in der Langgasse drangen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (28.02.) gewaltsam ein. Die Täter durchwühlten anschließend zwei Büros im Gebäude. Den ungebetenen Besuchern fielen hierbei mehrere hundert Euro in die Hände. Zudem verursachten sie durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

