POL-DA: Raunheim: Einbrecher in Apotheke/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Raunheim (ots) - Die Alarmanlage ausgelöst, haben Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (28.02.) gegen 2.10 Uhr beim Einbruch in eine Apotheke in der Bahnhofstraße. Mehrere alarmierte Polizeistreifen eilten daraufhin zum Tatort. Die Beamten konnten nach kurzer Verfolgung zu Fuß einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen, den sie kurz zuvor beim Verlassen der Apotheke beobachteten. Die Fahndung nach einem Komplizen des Mannes, der bei dem Einbruch offenbar "Schmiere" stand, dauert an. Den Festgenommenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls. Zudem prüfen die Ermittler, ob er für einen weiteren, gleichgelagerten Apothekeneinbruch am Dienstag (27.02.) in Flörsheim in Betracht kommt.

