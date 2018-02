Biblis (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (27.- 28.2.2018) ist ein Smartphone auf dem Beifahrersitz eines geparkten Kia in der Riedstraße zurückgelassen worden. Diebe entdeckten das über 200 Euro teure Handy und schlugen die Beifahrerscheibe ein. Mit der Beute konnten sie bislang unerkannt verschwinden. Wer Beobachtungen in der Tatnacht gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 706-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell