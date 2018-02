Darmstadt (ots) - Auf Spielautomaten hatten es bislang unbekannte Kriminelle sowohl in der Nacht zum Dienstag (27.02.), als auch am frühen Mittwochmorgen (28.02.) abgesehen, als sie eine Gaststätte und eine Spielothek aufsuchten. Am Dienstag, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8 Uhr, verschafften sich die Diebe über ein Fenster einer Gaststätte in der Bismarckstraße Zutritt zu dem Schankraum, brachen dort unter anderem zwei Geldspielautomaten auf und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute, die derzeit auf etwa 250 Euro geschätzt wird. Und auch in der Rheinstraße schlugen bislang unbekannte Täter am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr zu, brachen die Eingangstüren einer Spielothek in der Rheinstraße auf und gelangten so in den Gastraum. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von circa 1800 Euro aus einem Spielautomaten und suchten anschließend das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen die Täter einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.(Telefonnummer 06151/969-0)

