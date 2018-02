POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbruch in Bootshaus

Riedstadt (ots) - Das Bootshaus des TSV Pfungstadt im "Hallert" geriet in der Zeit zwischen Montagmittag (26.02.) und Dienstagvormittag (27.02.)in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Dort brachen sie weitere Türen auf und entwendeten anschließend Geld in noch unbekannter Höhe aus zwei Kassen. Zudem drangen sie gewaltsam in einen auf dem Vereinsgelände abgestellten Wohnwagen ein und durchsuchten das Gefährt. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier aber nichts gestohlen. Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell