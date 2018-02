POL-DA: Darmstadt: Nach Vollsperrung auf A 5/Rettungsgasse zum schnelleren Vorankommen genutzt-Zivilfahnder stoppen 35-Jährigen Autofahrer

Darmstadt (ots) - Im Rahmen einer Vollsperrung wegen eines Verkehrsunfalls am Dienstag (27.02.) gegen 15.15 Uhr auf der A 5 (wir haben berichtet), bildeten die allermeisten Verkehrsteilnehmer nahezu vorbildlich eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge. Eine Ausnahme bildete hierbei allerdings ein 35 Jahre alter Autofahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Der Wagenlenker versuchte zunächst über den Seitenstreifen schneller voranzukommen. Er wechselte anschließend in die Mitte der Fahrbahn und benutzte die gebildete Rettungsgasse, um schneller an sein Ziel zu gelangen. Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten den 35-Jährigen und erstatteten Anzeige. Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

Unsere Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3878556

