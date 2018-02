POL-DA: Lampertheim: Brand in Badezimmer

Lampertheim (ots) - Ein Brand in der Teichgasse hat in der Nacht zum Mittwoch (28.02.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Kurz vor 1 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Bergstraße alarmiert nachdem in einem Badezimmer in einem dortigen Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen war. Umgehend war die Feuerwehr Lampertheim vor Ort und konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Sachschaden bei rund 20.000 Euro liegen. Ob ein Heizstrahler ursächlich für die Entstehung des Brandes war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell