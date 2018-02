POL-DA: Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse

Lampertheim (ots) - In einer Sackgasse endete die Flucht vor der Polizei zweier Männer am Dienstagabend (27.02.) in Lampertheim. Der Beifahrer konnte festgenommen werden. Gegen 22.25 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf der Neuschloßstraße einen mit zwei Personen besetzten Ford Focus kontrollieren. Bei Erkennen der Streife gab der Fahrer Gas und wurde durch die Polizei verfolgt. Die Verfolgung zog sich über mehrere Minuten durch das Stadtgebiet von Lampertheim. Im Bereich der Kaiserstraße konnte die beiden Männer aufgrund eines Hindernisses nicht mehr weiterfahren. Sie verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Der Streifenwagen fuhr in den stehenden Pkw. Es entstand ein Schaden von insgesamt 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach kurzer Verfolgung wurde der Beifahrer festgenommen. Es handelt sich um einen 18-jährigen aus Lampertheim. Die Ermittlungen zum Fahrer des Fahrzeugs und die Gründe für seine Flucht vor der Polizei dauern noch an.

Michael Gorsboth, EPHK und PvD

