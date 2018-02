Stockstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.02.) gegen 15.30 Uhr kam es zu einem Brand zweier Einfamilienhäuser in der Lindenstraße. Zeugen hatten zunächst Flammen im Bereich eines an einem Wohnhaus angrenzenden Carports wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte stand ein Einfamilienhaus bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses über. Die Bewohner wurden bei dem Brand nicht verletzt und konnten samt Haustieren rechtzeitig ihre Häuser verlassen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Zur genauen Brandursache sowie zu der Schadenshöhe können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell