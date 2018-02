POL-DA: Lampertheim: Wer erkennt Schmuck wieder?

Lampertheim (ots) - Die Ermittler der Polizei in Lampertheim sind seit Mitte Januar 2018 auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern mehrerer Schmuckstücke. Am 11. Januar hatten Zeugen die Gegenstände unter gelben Säcken in der Gaußstraße entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen waren sie vorsätzlich dort deponiert worden. Die Schmuckstücke, mehrere Halsketten, zwei Uhren und ein Armkettchen wurden sichergestellt. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich um Diebesgut handeln dürfte. Bislang konnten die rechtmäßigen Eigentümer oder die Herkunft noch nicht ausfindig gemacht werden, weshalb die Beamten mit der Veröffentlichung der Aufnahmen des Schmucks auf Hinweise hoffen (06206/9440-0).

Alle Aufnahmen sind auf der Homepage der Polizei Hessen zu finden: http://k.polizei.hessen.de/72595818

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell