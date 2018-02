POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Ober-Ramstadt (ots) - Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Kriminelle in der Zeit zwischen Montagmittag (26.02.), 12 Uhr und Dienstagmorgen (27.02.), 4 Uhr, Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Berliner Straße. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume, erbeuteten unter anderem einen Laptop und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) ist mit diesem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

