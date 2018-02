Münster (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle haben am Montag (26.02.) in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 11 Uhr einen Freikörperkultur Club im Industriegebiet aufgesucht und sich über ein Seitenfenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft. In den Räumlichkeiten hebelten die Ganoven drei Spielautoamten auf, entwendeten das darin befindliche Bargeld und flüchteten bislang unerkannt. Wieviel Geld die Täter erbeuteten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Alle sachdienlichen Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0, entgegen.

