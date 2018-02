Mörlenbach (ots) - Am Montag, 26.02.2018, gegen 06:10 Uhr, beabsichtigte eine 42-jährige Fußgängerin, die B 38, in Höhe der Einmündung nach Weiher,zu überqueren. Die Fußgängerampel zeigte hierbei Grünlicht. Ein aus Richtung Weiher kommender PKW-Fahrer bog in Richtung Birkenau ab und beachteten nicht den Vorgang der Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen gräulichen / bronzefarbenen PKW Opel Meriva gehandelt haben, der Fahrer wird als schlank und auf ca. 70 Jahre geschätzt. Wer den Unfall beaobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Bert Ihrig

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell