Viernheim (ots) - Schnell konnten am Montagmittag (26.2.2018) Beamte der Polizei in Viernheim zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festnehmen. Die Jugendlichen liefen gegen 12.15 Uhr einer Radfahrerin hinterher und schnappten sich in der Weinheimer Straße, Höhe eines Gasthauses, die Einkaufstasche samt Wertsachen aus dem Fahrradkorb. Durch einen aufmerksamen Autofahrer ist der Diebstahl schnell aufgefallen, so dass die Täter gut beschrieben werden konnten. Die Jugendlichen wurden schließlich am OEG-Bahnhof wiedererkannt und von den eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die gestohlene Tasche konnte ohne das Geld in der Nähe des Tatortes aufgefunden werden. Wegen des Diebstahls ist Anzeige erstattet worden. Wiederholt appelliert die Polizei, keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Fahrradkorb zu legen. Geben Sie Dieben keine Chance! Tragen Sie Ihren Geldbeutel dicht am Körper, wie in der Innentasche Ihres Mantels.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell