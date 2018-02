Groß-Zimmern / Dieburg (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer am Sonntagabend (25.02.) konnte ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach derzeitigen Ermittlungen soll der Dieburger zusammen mit zwei Komplizen nach einer Taxifahrt von Darmstadt nach Groß-Zimmern gegen 19.30 Uhr den Fahrer geschlagen und ihm die Tageseinnahmen in Höhe von rund 80 Euro geraubt haben. Bei einer anschließenden Fahrt mit einem anderen Taxi nach Dieburg gegen 20 Uhr soll das Trio dem Fahrer dann dessen Portemonnaie entrissen haben und mit der Beute geflüchtet sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und der anschließenden Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf den 19-Jährigen. Polizeibeamten konnten ihn schließlich festnehmen. Die Ermittlungen zu seinen beiden Komplizen dauern noch an.

