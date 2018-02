POL-DA: Mörfelden: Spülkästen im Wert von 3500 Euro von Baustelle gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Zehn Unterputz-Spülkästen im Wert von 3500 Euro entwendeten Kriminelle über das vergangene Wochenende (24.02-26.02.) von einer Baustelle in der Rüsselsheimer Straße. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt auf das Gelände und transportierten die Spülkästen anschließend vermutlich mit einem bereitgestellten Fahrzeug ab. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

