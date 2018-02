POL-DA: Rüsselsheim: Sachbeschädigungen in Königstädten/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) - In der Rathausstraße in Königstädten besprühten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (25.02.) die Einfriedungsmauer eines Grundstücks sowie die Wand des Königstädter Wiegehäuschens mit roter und blauer Farbe. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei prüft nun, ob die Taten mit der Beschädigung eines geparkten Mercedes in der Forsthausstraße am späten Samstagabend (24.02.) gegen 23.30 Uhr in Verbindung stehen. Dort zerstörten bislang unbekannte Täter das Rücklicht des Fahrzeugs. Von Anwohnern wurde zu der Zeit eine sich lautstark unterhaltende Personengruppe wahrgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell