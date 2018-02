Bensheim (ots) - Der Polizei ist am Samstagnachmittag (24.2.2018) ein Unfall in der Fehlheimer Straße gemeldet worden, bei der eine Radfahrerin stürzte. Eine Autofahrerin fuhr gegen 14 Uhr aus dem Parkhaus und übersah die Radfahrerin auf dem Radweg. Das Auto touchierte das Hinterrad. Die Autofahrerin kümmerte sich um die leichtverletzte 44-Jährige. Beide Beteiligte standen offensichtlich unter Schock, so dass sie ihren Weg fortsetzten, ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben. Für die Unfallaufnahme wird die Autofahrerin sowie Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation in Bensheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06251 / 8468-0.

