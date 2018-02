POL-DA: Darmstadt-Eberstadt/ Babenhausen: Ungebetene Gäste brechen in Blumengeschäft und Backhaus ein/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt/ Babenhausen (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (23.02.) und Sonntag (25.02.) haben ungebetene Gäste ein Blumengeschäft in Eberstadt sowie ein Backhaus in Babenhausen aufgesucht und die Verkaufsräume jeweils nach Beute durchsucht. Zwischen Freitag (23.02.), 18.30 Uhr und Samstag (24.02.), 8.30 Uhr, hebelten die Diebe ein Fenster des Blumenladens in der Eberstädter Marktstraße auf, stiegen in den Verkaufsraum ein und suchten nach Wertvollem. Ersten Erkenntnissen nach wurden sie nicht fündig, hinterließen aber durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Auch das Fenster einer Bäckerei in der Fahrstraße in Babenhausen wurde von Kriminellen in der Nacht zum Sonntag (24.02. - 25.02.) aufgehebelt und als Einstiegshilfe genutzt. Auf der Suche nach Beute wurden die Täter im Verkaufsraum fündig und entwendeten Bargeld in Höhe von circa 1800 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

