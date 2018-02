Erbach (ots) - Keinen Erfolg hatten bislang noch unbekannte Täter bei zwei versuchten Einbrüchen in der Nacht zum Samstag (24.02.). Gegen 9 Uhr am Samstagmorgen bemerkten Zeugen frische Einbruchsspuren an Haustüren zweier Anwesen in der Straße "Am Scheuerberg". In beiden Fällen gelang es den Kriminellen jedoch nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler der Erbacher Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

