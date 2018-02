POL-DA: Bürstadt: Wohnwagen im Visier von Kriminellen

Bürstadt (ots) - Zwei Wohnwagen im Ortsteil Riedrode waren zwischen Samstagnachmittag (24.02.) und Sonntagvormittag (25.02.) im Visier von bislang noch unbekannten Tätern. Gegen 10 Uhr am Sonntag alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie die Spuren der Einbrecher entdeckt hatten. Die Kriminellen waren vermutlich im Laufe der Nacht in zwei Wohnwagen eingedrungen, die in der Lindenstraße parkten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie einen Fernseher im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

