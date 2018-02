Viernheim (ots) - Auf Spielautomaten hatten es Kriminelle bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Saarlandstraße am Sonntagvormittag (25.02.) abgesehen. Zwischen 8 Uhr und 13.15 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch ein Seitenfenster Zugang zu dem Gastraum. Hier brachen sie drei dort aufgestellte Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Vor ihrer Flucht plünderten sie zudem noch eine Geldbörse im Thekenbereich. Wieviel Geld genau die Ganoven erbeuteten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zu den Flüchtigen nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9747-17 entgegen.

