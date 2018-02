POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Modegeschäft und Schneiderei gesucht

Viernheim (ots) - Kriminelle haben in der Nacht zum Samstag (24.02.) ein Modegeschäft sowie eine Schneiderei in der Rathausstraße ins Visier genommen und Beute gemacht. Zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 9 Uhr am nächsten Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen des Modelandes ein. Hier entwendeten die Diebe mehrere Taschen, Modeschmuck sowie Bargeld. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ebenfalls durch ein aufgebrochenes Fenster wollten sich die Unbekannten im gleichen Zeitraum gewaltsam Zutritt zu der Schneiderei verschaffen. Aus bislang noch ungeklärten Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und stiegen nicht ins Innere ein. Die Ermittler der Polizei in Viernheim gehen von einem Tatzusammenhang aus und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (06204/9747-17).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell