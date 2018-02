Pfungstadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (23.02.),18 Uhr und Samstag (24.02.), 16.30 Uhr, haben bislang Unbekannte mehrere Fahrzeuge in der Rheinstraße sowie in der Mühlstraße und auch in der Gernsheimer Straße beschädigt. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge gerieten in der Rheinstraße in das Visier der Kriminellen. Hier traten die Täter die Windschutzscheiben eines blauen Opel, eines silbernen Hyundai und eines blauen Volkswagen ein. Daneben fanden die Besitzer eines blauen Peugeot und eines grauen Opel abgerissene Außenspiegel an ihren Fahrzeugen vor. Auch zwei in der Mülheimer Straße und in der Gernsheimer Straße geparkte Fahrzeuge, ein weißer Fiat Panda und ein weißer Toyota gerieten in den Fokus der Täter. Bei beiden Autos wurden ebenfalls die Außenspiegel abgerissen. Die Polizei in Pfungstadt ermittelt in dieser Sache, sucht Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliches nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

