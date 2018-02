POL-DA: Rüsselsheim: Nach Rohrreinigung mit Schwefelsäure/45-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Rüsselsheim (ots) - Nach dem Versuch am vergangenen Montag (19.02.) die Verstopfung am Abflussrohr eines Spülbeckens in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Hasengrund" mit hochprozentiger Schwefelsäure zu lösen, ist der 45 Jahre alte Mann, der an Ort und Stelle zunächst von den Rettungskräften reanimiert werden konnte, am Samstag (24.02.) in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 45-Jährige und sein 17 Jahre alter Sohn verloren nach Befüllen des Rohrs vermutlich durch das Einatmen der Dämpfe das Bewusstsein. Der 17-Jährige befindet sich mittlerweile, ebenso wie eine vorsorglich in eine Klinik eingelieferte Bewohnerin, auf dem Weg der Besserung.

Nach dem Einsatz wurden vorsorglich auch die eingesetzten Feuerwehrleute, Rettungsdienstmitarbeiter und Polizisten untersucht. Mehrere Einsatzkräfte klagten über Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel.

Das für Umweldelikte zuständige Kommissariat ZK 20 des Polizeipräsidiunms Südhessen ermittelt in dem Fall wegen schwerer Gefährdung durch Freisetzen von Giften.

