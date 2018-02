POL-DA: Rüsselsheim: Zahlreiche Farbschmierereien/Mehrere tausend Euro Schaden

Rüsselsheim (ots) - Bislang mindestens zehn Fälle von Farbschmiereien in schwarzer, grüner und weißer Farbe wurden der Polizei in der Zeit zwischen Samstagabend (24.02.) und Sonntagmorgen (25.02.) in der Waldstraße, Goethestraße, Grabenstraße und "Im Geiersbühl" gemeldet. Die Täter besprühten Hauswände, Verkehrszeichen und Stromkästen und richteten hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell