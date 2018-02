POL-DA: Büttelborn: Traktor und Wohnmobil in Lagerhalle im Visier von Kriminellen

Büttelborn (ots) - Eine Lagerhalle "Am Silcherhof" geriet in der Nacht zum Samstag (24.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zugang in die Halle. Dort brachen sie anschließend einen Traktor und ein Wohnmobil auf und machten auch vor einem vor der Lagerhalle abgestellten Wohnwagen nicht Halt. Den ungebetenen Besuchern fielen unter anderem Werkzeug, Autozubehör und Campingartikel im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Zum Abtransport der Beute dürften die Kriminellen ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 zu melden.

