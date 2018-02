POL-DA: Kelsterbach: 72 Stundenkilometer zu schnell auf der A 3/dreimonatiges Fahrverbot droht

Kelsterbach (ots) - Einen Autofahrer aus Regensburg stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagvormittag (25.02.) gegen 11.15 Uhr auf der A 3 in Richtung Köln. Der Wagenlenker durchfuhr einen Streckenabschnitt der Autobahn, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 172 Stundenkilometern. Dem Regensburger drohen nun Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

