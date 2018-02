POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) - Unfallort: 64572 Büttelborn, Ludwigstraße 38 a Unfallzeit: Sonntag, 25.02.2018, 11.45 Uhr - 16:45 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren roten BMW Mini am rechten Fahrbahnrand in der Ludwigstraße. Als sie am Sonntag gegen 16:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass die hintere Stoßstange beschädigt war. Offensichtlich ist ein bislang ungekannter Pkw-Fahrer gegen ihren Mini gestoßen und hat anschließend die Unfallstelle verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem beschädigten Mini war mittig der hinteren Stoßstange auf einer Höhe von 46-60 cm blaue Fremdfarbe feststellbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152 175-13

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell