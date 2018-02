POL-DA: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Biebesheim a.R. (ots) - Am Samstag (24.02.), 15:24 Uhr, befuhr eine 75-jährige Frau aus Hattersheim mit ihrem Pkw die Landesstraße 3361 in Richtung Bundesstraße 44 in der Gemarkung Biebesheim am Rhein. Vermutlich übersah sie PKW-Fahrerin eine zum Unfallzeitpunkt ausgefallene Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem auf der bevorrechtigten B44 in südlicher Richtung fahrenden PKW eines 43-jährigen Mannes aus Trebur. Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision verletzt und teilweise in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Polizei geht derzeit von einem Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus. Zusätzlich zu den eingesetzten Polizeikräften waren mehrere Krankenwagen sowie die Feuerwehr Biebesheim im Einsatz.

