POL-GG: Zeugen gesucht!!!Unfallflucht in Kelsterbach

Kelsterbach (ots) - Der Eigentümer eines blauen Pkw Nissans parkte sein Fahrzeug von Freitag auf Samstag, 24.02.2018 gegen Mitternacht ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Martin-Luther-Str. in Kelsterbach.

Am Samstagmittag bemerkte er, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben über den Unfall machen können. Hierzu werden Hinweise auf der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107-71980 entgegengenommen.

