POL-DA: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bensheim (ots) - Am Samstag (24.02.), gegen 14:00 Uhr, kam es in Bensheim in der Fehlheimerstraße vor dem dortigen Parkhaus zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die PKW- Fahrerin übersah beim Ausfahren aus dem Parkhaus die kreuzende Radfahrerin, welche hierdurch zu Fall kam. Im Anschluss stieg die PKW-Fahrerin kurz aus und kümmerte sich um die leicht verletzte Radfahrerin. Die Radfahrerin konnte ihre Fahrt fortsetzen. Es wurde allerdings versäumt, dass ein Datenausstausch stattfand, da beide Unfallbeteiligten leicht unter Schock gestanden hatten. Der Unfall wurde später durch die beteiligte Fahrradfahrerin bei der Polizei in Bensheim zu Protokoll gegeben. Die PKW-Fahrerin wird gebeten, sich auf der hiesigen Dienststelle zu melden, um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu gewährleisten. Ebenso werden Zeugen gebeten, sich zu melden, wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können.

