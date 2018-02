POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in der Berliner Straße in Mörfelden

Pst. Mörfelden-Walldorf (ots) - In der Nacht vom 23.02.2018 auf den 24.02.2018 kam es in Mörfelden in der Berliner Straße Höhe Hausnummer 39 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW stand am Straßenrand und wurde von einem noch unbekannten Fahrzeug an der Fahrerseite stark beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte sein Fahrzeug ebenso und machte sich anschließend aus dem Staub. An der Unfallstelle wurden Bruchstücke des Unfallfahrzeuges aufgefunden und sichergestellt. Denen zufolge könnte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall und/oder dessen Fahrzeugführer geben? Hinweise werden gebeten an die Pst. Mörfelden-Walldorf zu melden.

