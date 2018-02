POL-HP: Lorsch: Ohne Führerschein unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit Klein-LKW unterwegs

Lorsch (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, gegen 20:20 Uhr, wurde durch eine Heppenheimer Polizeistreife in der Schillerstreife ein Klein-LKW kontrolliert. Bei dem 29-jährigen Fahrer aus Heppenheim wurden eindeutige Anzeichen eines kurzfristigen Drogenkonsums festgestellt, der zeitnahe Konsum von Kokain wurde eingeräumt. Weiterhin stand er unter Alkoholeinwirkung was ein positiver Alkohol-Test bestätigte. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorzeigen, dieser wurde ihm vor über 1 Jahr bereits entzogen. Nach einer Blutentnahnme auf der Polizeistation wird er sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

