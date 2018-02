POL-DA: Verkehrsunfall auf der A 5 bei Seeheim-Jugenheim - 2 Stunden Vollsperrung

Gemarkung Seeheim (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der A 5 musste die Autobahn für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden. Im dichten beginnenden Wochenendverkehr befuhr ein 27-jähriger Audifahrer aus Hilzingen gegen 13:45 Uhr die Autobahn in Richtung Norden, als er aufgrund des dichten Verkehrs stark abbremsen musste. Ein direkt dahinter fahrender 61-jähriger Breidenbacher bemerkte dies mit seinem BMW zu spät und fuhr in den Audi hinein. Dieser wurde dabei nach links geschleudert, prallte von der Schutzplanke ab und schleuderte wieder nach rechts. Ein hinter dem BMW fahrender 39-jähriger Sauerländer konnte dem stehenden BMW noch ausweichen und touchierte leicht die Mittelschutzplanke, während das nächste Fahrzeug, ein Fiat Ducato aus Wiesbaden mit seinem 34-jährigen Fahrer aus Frankfurt, dies nicht mehr schaffte und mit voller Wucht in den BMW prallte. Der Breidenbacher wurde schwer verletzt und konnte sich aufgrund der Deformation seines Fahrzeuges nicht mehr selbst befreien. Er wurde durch die Feuerwehr Pfungstadt aus seinem Fahrzeug befreit und ins Klinikum Darmstadt verbracht. Der Frankfurter und der Hilzinger sowie dessen 55-jähriger Beifahrer aus Jestetten wurden leicht verletzt und in den umliegenden Krankenhäusern versorgt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Text: Heiko Kredel, Polizeiautobahnpolizei Darmstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeiführer vom Dienst, Tel. 06151/969 3030



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell