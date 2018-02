Bensheim (ots) - Ein Einfamilienhaus im Hohenweg wurde am Freitagvormittag (23.02.) von bislang noch unbekannten Einbrechern heimgesucht. Zwischen 7.30 Uhr und circa 11 Uhr drangen die Kriminellen durch die aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen ein. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie zunächst vergeblich versucht, sich durch eine Kellertür gewaltsam Zutritt zum Inneren zu verschaffen, was jedoch misslang. In dem Haus wurden alle Räume durchsucht und mehrere Hundert Euro entwendet. Zeugen, denen am Morgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kripo (K 21/22) in Frankfurt zu melden (06252/706-0).

