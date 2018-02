POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Vereinsheim des Obst-und Gartenbauvereins aufgebrochen/Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Riedstadt-Goddelau (ots) - Das Vereinsheim des Obst-und Gartenbauvereins außerhalb von Goddelau im Mittelgewann gelegen, geriet in der Nacht zum Freitag (23.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude und entwendeten anschließend Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Die ungebetenen Besucher ließen unter anderem eine Fräsmaschine und ein Elektroschweißgerät mitgehen. Sie benutzten für den Abtransport der Beute offensichtlich ein geeignetes Transportfahrzeug. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 zu melden.

