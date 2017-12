POL-DA: Mossautal: Rettungswagen prallt auf geparkte Fahrzeuge/Zwei Verletzte und rund 60.000 Euro Schaden

Mossautal (ots) - Der 21-jährige Fahrer eines Rettungswagens geriet an Heiligabend (24.12) gegen 8.50 Uhr in der Hüttenthaler Straße in Güttersbach nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen ein dort am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto zudem noch auf einen weiteren, davor abgestellten Pkw geschoben. Der Rettungswagen rutschte in die angrenzende Böschung. Der Fahrer des Rettungswagens sowie ein im Heck befindlicher Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurden leicht verletzt. Eine im Fahrzeug transportierte Patientin kam dagegen ohne Blessuren davon. Am Rettungswagen entstand Totalschaden. Insgesamt dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden sein. Der Rettungswagen war nicht mit Sondersignal unterwegs. Ob Unachtsamkeit bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben könnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich wegen der Gefahr des Umkippens des verunfallten Rettungsfahrzeugs als äußerst schwierig und dauerten bis gegen 12.00 Uhr an.

