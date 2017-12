POL-DA: Wald-Michelbach: Schild auf Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) - Ein bislang unbekannter Wagenlenker befuhr am 2. Weihnachtstag (26.12.) gegen 6.00 Uhr die Neckarstraße in Richtung Ulfenbachstraße. Der unbekannte Fahrer geriet anschließend beim Abbiegen offensichtlich zu weit nach rechts und überfuhr hierbei das auf der dortigen Verkehrsinsel stehende Verkehrsschild "Rechts vorbeifahren". Der Schaden beträgt zirka 350 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

