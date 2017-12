POL-DA: Biblis-Wattenheim: Einbrecher im Golfpark/Zigarettenautomat im Visier

Biblis (ots) - Das Verwaltungsgebäude des Golfparks in der Golfparkallee geriet in der Nacht zum Sonntag (24.12.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Gebäude, transportierten anschließend einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten ins Freie und brachen ihn auf. Ihnen fielen Zigaretten und Münzgeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0.

