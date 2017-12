POL-DA: Lampertheim: Gemälde aus Einfamilienhaus gestohlen

Lampertheim (ots) - Offenbar auf drei Gemälde hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen dem 1. Weihnachtstag (25.12.) gegen 15.30 Uhr und dem 2. Weihnachtstag (26.12.) gegen 2.20 Uhr, beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Sandtorfer Weg abgesehen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Neben den Bildern ließen sie zudem mehrere Flaschen Parfüm mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell