POL-DA: Rüsselsheim: Gaststätteneinbrecher erbeuten Geld

Rüsselsheim (ots) - Eine Gaststätte im Hessenring in Haßloch geriet in der Nacht zum 1. Weihnachtstag (25.12.) gegen 2.00 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Lokal. Sie brachen im Anschluss einen Tresor aus der Wand, ließen den Safe aber aus bislang unbekannten Gründen ungeöffnet am Tatort zurück. Danach brachen die ungebetenen Gäste die Eingangstür einer über der Gaststätte befindlichen Wohnung auf. Durch den anschließend verursachten Lärm weckten sie die Bewohner und flüchteten daraufhin sofort aus dem Gebäude. Den Kriminellen fielen trotz der überstürzten Flucht mehrere hundert Euro aus in den Räumlichkeiten abgelegten Geldbeuteln in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0.

