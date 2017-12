POL-DA: Stockstadt: Müllcontainer vor Sporthalle brennen/3000 Euro Schaden

Stockstadt (ots) - Durch Unbekannte wurden in der Nacht zum 1. Weihnachtstag (25.12.) gegen 3.15 Uhr zwei Müllcontainer vor der Sporthalle in der Insel-Kühkopf-Straße in Brand gesetzt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden unter anderem auch ein Sichtschutzzaun und zwei Fenster am Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 3000 Euro. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

