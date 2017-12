POL-DA: Bensheim: Einbruch in Weingut

Bensheim (ots) - Die Weinverkaufsstelle des städtischen Weinguts in der Darmstädter Straße suchten sich Kriminelle für einen Einbruch in der Zeit zwischen Samstagmittag (23.12.) und Sonntagmittag (24.12.) aus. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in den Verkaufsraum und suchten anschließend im Gebäude nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei im Verkaufsthekenbereich rund 200 Euro Wechselgeld in die Hände. Hinweise bitte an die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06252/8468-0.

