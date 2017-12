POL-DA: Biblis: Wohnungseinbrecher lassen Auto mitgehen (HP-BW 9000)

Biblis (ots) - Ein Wohnhaus "Außerhalb" von Biblis geriet in der Nacht zum Sonntag (24.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.50 Uhr durch die Eingangstür Zutritt in das Gebäude und durchsuchten anschließend, während eine Bewohnerin im Haus schlief, mehrere Räume. Mit dem bei dem Einbruch erbeuteten Fahrzeugschlüssel entwendeten sie einen auf dem Grundstück abgestellten grünen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen HP-BW 9000. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell