POL-DA: Griesheim/Darmstadt: Hakenkreuze an Hauswände gesprüht/31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Griesheim/Darmstadt (ots) - Anwohner bemerkten am 1. Weihnachtstag (25.12.) gegen 20.40 Uhr in der Schöneweibergasse einen Mann, der mittels Sprühfarbe ein Hakenkreuz an ein Hoftor schmierte. Durch mehrere Anwohner wurde der 31 Jahre alte Tatverdächtige anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der gleichen Straße noch sechs weitere Hakenkreuze auf Hausfassaden, Mauern, einen Stromverteilerkasten sowie an ein Haltestellenschild gesprüht wurden. Der 31-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zudem prüfen die Ordnungshüter, ob der Festgenommene für weitere gleichgelagerte Taten in den zurückliegenden Tagen in Darmstadt und Griesheim in Betracht kommt.

