POL-DA: Bensheim: Küchenbrand in Erdgeschosswohnung/5000 Euro Schaden

Bensheim (ots) - Durch Nachbarn wurde am 1. Weihnachtstag (25.12.) gegen 14.10 Uhr der Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bachgasse in Auerbach gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim hatten die Flammen anschließend zwar rasch unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass bei dem Feuer die Küche sowie die Kücheneinrichtung erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Beim Ausbruch des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Ob eine nicht ausgeschaltete Herdplatte für den Brandausbruch verantwortlich ist, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

