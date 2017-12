POL-DA: Gartenhütte abgebrannt - Polizei bittet um Hinweise

Kelsterbach (ots) - Am Sonntag (24.12.2017) um 12:45 Uhr meldeten mehrere Personen in Kelsterbach eine starke Rauchentwicklung im Bereich der südlichen Ringstraße. Die Ursache der Rauchentwicklung war schnell gefunden. Eine alte, baufällige Gartenhütte im Bereich der Straße "Länger Weg" war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten und stand bereits im Vollbrand. Die herbeigerufene Feuerwehr aus Kelsterbach konnte den Brand löschen und verhindern, dass angrenzendes Gebüsch in Brand gerät. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Warum die Gartenhütte in Brand geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0 Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD

