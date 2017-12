Trebur (ots) - In der Nacht zum 24. Dezember, um 02:25 Uhr, befuhr ein blauer Audi die Rüsselsheimer Straße aus Richtung Ortsmitte Trebur kommend in Fahrtrichtung Rüsselsheim. Kurz nach der Ampelkreuzung (Rüsselsheimer Straße /Astheim Straße)verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Höhe Hausnummer 34 krachte der Audi in einen geparkten PKW und beschädigte eine Hausmauer. Die Fahrzeuginsassen versuchten dann den Audi von der Unfallstelle wegzuschieben. Zuvor entfernten sie noch dessen amtliche Kennzeichen.Gegenüber den eintreffenden Streifenbeamten verhielten sich die Fahrzeuginsassen sehr wortkarg. Zum Unfallhergang und zur Fahrereigenschaft wurden keine bze. widersprüchliche Angaben gemacht. Da als mögliche Fahrer, außer dem Fahrzeughalter, noch ein Fahrzeuginsasse in Frage kam und beide alkoholisiert waren, wurden sie zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und die Führerscheine einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf 26000,- Euro geschätzt.

